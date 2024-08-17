قال "مسؤول كبير" في الإدارة الأمريكية، إن "عواقب كارثية" قد تترتب على إيران إذا قررت مهاجمة إسرائيل، وتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة CNN عن المسؤول أن الولايات المتحدة شجعت إيران، من خلال وسطاء، على عدم شن الهجوم لأن هناك "مساراً" لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة "حماس" على الطاولة، وأضاف أن خفض التصعيد وإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "منفصلان"، لكنهما يحدثان "بالتوازي".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في أي هجمات على إيران بعد أن قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أبلغ نظيريه البريطاني والفرنسي أنه يتوقع أن تهاجم دولهم طهران في حالة وقوع هجوم إيراني على إسرائيل، قالت الشبكة إن المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية تجنب الرد مباشرة، وقال إن الأمر "افتراضي للغاية"، وأشار بدلا من ذلك إلى القوات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى المنطقة لدعم إسرائيل.

وتابع المسؤول: "لقد نشرنا القوات العسكرية في المنطقة اللازمة لكل طارئ محتمل، ونحن نعمل بتنسيق وثيق للغاية مع الشركاء والحلفاء، ومرة أخرى، نحن مستعدون لأي طارئ محتمل، وسنساعد في الدفاع عن إسرائيل، ولن نستبق أي شيء آخر دعونا نرى سأقول فقط إننا مستعدون".