أكدت الولايات المتحدة أنها "ستواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لمنع "هجوم كبير" من قبل ميليشيا "حزب الله".، وفقا لفرانس برس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت في بيان إنه بتوجيه من الرئيس جو بايدن "يتواصل المسؤولون الأميركيون الكبار بشكل مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين"، مضيفا "سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وسنواصل العمل للحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه يشن ضربات استباقية في لبنان بعد رصده استعدادات لميليشيا حزب الله لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل التي أعلنت حال الطوارئ.

من جهته قال حزب الله اللبناني صباح الأحد إنه يشن هجوما واسع النطاق على إسرائيل "بعدد كبير من المُسيّرات نحو العمق الصهيوني وتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيُعلن عنه لاحقا".