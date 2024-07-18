خرجت هيئة الأركان العامة للجيش المالي عن صمتها بعد يومين من تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر جنديا يرتدي زي القوات المسلحة، وهو يقوم بانتزاع كبد من أحشاء جثة "إرهابي" لتحضير وجبة الإفطار، في مشهد أثار سخطًا كبيرا في البلاد وخارجها.

وتشير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيانها الصحفي، الخميس، إلى فظائع نادرة تشبه أكلة لحوم البشر عبر مقطع فيديو تم تداوله منذ يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر جنديا تابعا لها ينتزع كبدا من جثة أحد الأشخاص المتطرفين.

واعتبرت أن "هذه الممارسات تتعارض مع الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد" للقوات المسلحة المالية، مؤكدة فتح الأجهزة المعنية تحقيقا في الحادثة للتأكد من صحة الفيديو وتحديد هوية المتهم.

وتظهر الصور جنديا يرتدي الزي العسكري، وهو يتحدث باللهجة المحلية مع جنود آخرين مجتمعين حول جثة إرهابي مشتبه به قام بنزع أحشائه، متوعدا بأكل كبده، وأثناء تنفيذه هذا الفعل، طلب منه رفاقه "أجزاء" ليأكلوها أيضاً.

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ولم يتم التحقق من صحة الفيديو بعد، ومن غير المعروف أين ومتى وفي أي سياق تم تصويره، فيما أدانت العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هذا العمل، ووجهت الاتهامات على الفور إلى الجيش المالي.

وتتهم العديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، القوات المسلحة المالية بارتكاب انتهاكات ضد السكان المدنيين كجزء من المعركة التي تخوضها ضد الجماعات المتطرفة.

وهذه الاتهامات دأبت السلطات الانتقالية والجيش المالي على نفيها من خلال تسليط الضوء على "احترافية" القوات المسلحة والجنود المنخرطين في مختلف مسارح العمليات العسكرية.