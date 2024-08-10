أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "القضاء على 19 مسلحا على الأقل" من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في ضربة شنّها فجراً استهدفت مدرسة التابعين في مدينة غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم السبت، مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 100 نازح وإصابة العشرات، بحسب الدفاع المدني في القطاع.

وقال الجيش في بيان، إنه "بناء على تحقيق أجهزة الاستخبارات، يمكننا أن نؤكد القضاء على 19 إرهابياً على الأقل من حماس والجهاد الإسلامي".

وأرفق الجيش الإسرائيلي بيانه، الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، برسم بياني يضم أسماء هؤلاء الأشخاص وصوراً شخصية سابقة لهم.

وقال فني التخلص من الذخائر المتفجرة السابق في الجيش الأمريكي تريفور بول، إن الأجزاء المتفجرة من القنبلة، التي استخدمتها إسرائيل في الغارة على مدرسة بغزة هي من طراز "GBU-39"، أمريكية الصنع.