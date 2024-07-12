12 نائباً ديمقراطياً يدعون بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

يدعو عدد متزايد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء مسعاه لإعادة انتخابه بعد الأداء السيئ في المناظرة التي جرت بين الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وعبّر العديد من المشرعين عن عدم ارتياحهم لاستمرار ترشيح بايدن بينما أبدى آخرون تأييدهم لخطط الرئيس الحالي. وفيما يلي تصريحات من بعض المشرعين الذين دعوا علنا وبشكل مباشر إلى عدم ترشح بايدن مرة أخرى.

السناتور بيتر ويلش

كتب عضو مجلس الشيوخ من فيرمونت في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست": "من أجل مصلحة البلاد، أدعو الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق".

وكان ويلش أول سناتور ديمقراطي أمريكي يدعو بايدن إلى التراجع عن مسعى إعادة انتخابه في انتخابات الرئاسة.

النائب براد شنايدر

قال شنايدر من إلينوي في بيان: "لقد حان الوقت، مع ذلك، لكي يسلم الرئيس بايدن الشعلة بشجاعة إلى جيل جديد من القادة ليقودونا إلى المستقبل الذي أعطانا القدرة على السعي للوصول إليه".

النائبة هيلاري شولتن

قالت شولتن من ميشيجان على وسائل التواصل الاجتماعي: "من أجل مصلحة ديمقراطيتنا، أعتقد أنه حان الوقت لكي يتنحى عن السباق الرئاسي ويسمح لزعيم جديد بالصعود".

وأضافت: "من الضروري أن يكون لدينا أقوى مرشح ممكن على رأس القائمة، ليس ليفوز فحسب، ولكن ليحكم (أيضاً)".

النائب بات رايان

قال رايان، الذي قلب نتيجة دائرة نيويورك التي كان يسيطر عليها الجمهوريون في عام 2019، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "جو بايدن وطني لكنه لم يعد المرشح الأفضل لهزيمة ترامب".

وتابع: "من أجل مصلحة بلدنا، أطلب من جو بايدن التنحي للوفاء بوعده بأن يكون جسرا لجيل جديد من القادة".

النائبة ميكي شيريل

قالت شيريل من نيوجيرزي في بيان: "لأنني أعلم أن الرئيس بايدن يهتم بشدة بمستقبل بلدنا، فأنا أطلب منه أن يعلن عدم ترشحه لإعادة انتخابه وأنه سيساعد في قيادتنا خلال عملية (انتقال) إلى مرشح جديد".

النائب آدم سميث

قال سميث في بيان: "يجب على الرئيس بايدن إنهاء ترشحه لولاية ثانية وإطلاق الحرية لمندوبيه لدى المؤتمر الوطني الديمقراطي لتمكين الحزب من ترشيح مرشح جديد للرئاسة"

وأردف: "كان أداء الرئيس في المناظرة مثيرا للقلق، وقد أوضح الشعب الأمريكي أنه لم يعد يراه مرشحاً موثوقاً به ليخدم 4 سنوات أخرى كرئيس. منذ المناظرة، لم يعالج الرئيس هذه المخاوف بجدية. هذا غير مقبول. المخاطر كبيرة جداً".

النائب لويد دوجيت

كان دوجيت أول نائب ديمقراطي في الكونجرس يدعو بايدن إلى الانسحاب. ودوجيت عضو في مجلس النواب عن دائرة مضمونة للديمقراطيين في ولاية تكساس.

وذكر دوجيت في بيان: "يواصل الرئيس بايدن التأخر إلى حد كبير... وفي أغلب استطلاعات الرأي يحل ثانياً بعد دونالد ترامب".

وأضاف: "كنت آمل أن تقدم المناظرة بعض الزخم لتغيير ذلك، إلا أنها لم تفعل".

النائب راؤول جريجالفا

أكد راؤول جريجالفا لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الأوان قد حان لينهي بايدن حملته، قائلاً: "إذا كان هو المرشح، فسأدعمه، لكنني أعتقد أن هذه فرصة للنظر إلى مكان آخر".

وجريجالفا ليبرالي يمثل دائرة في جنوب ولاية أريزونا متاخمة للمكسيك.

النائب سيث مولتون

أشاد مولتون، وهو ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس، بخدمة بايدن للبلاد، لكنه قال لبرنامج تبثه إذاعة محلية إن الرئيس يجب أن يحذو "حذو جورج واشنطن وينسحب ليفسح المجال لظهور قادة جدد والترشح أمام ترامب".

النائب مايك كويجلي

قال كويجلي، وهو نائب معتدل من ولاية إيلينوي، إن بايدن لا بد أن ينسحب و"يترك شخصا آخر يفعل هذا" أو يخاطر "بكارثة كبيرة".

النائبة آنجي كريج

كانت كريج أول نائبة من دائرة تشتد المنافسة عليها تدعو بايدن إلى الانسحاب. ويُعد الفوز من جديد بدائرة كريج أولوية قصوى للجمهورين في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت كريج: "نظراً لما رأيت وسمعت من الرئيس خلال المناظرة، بالإضافة إلى عدم صدور رد قوي عن الرئيس نفسه عقب تلك المناظرة، لا أعتقد أن الرئيس يمكنه في الواقع الترشح والفوز أمام دونالد ترامب".

النائب إيرل بلومينور

قال بلومينور: "السؤال المطروح أمام البلاد هو ما إذا كان الرئيس يجب أن يواصل ترشحه لإعادة انتخابه. لا يتعلق هذا بتمديد رئاسته فحسب، إنما بحماية الديمقراطية".

وأضاف: "ومع كون هذا القرار قرار الرئيس والسيدة الأولى، آمل أن يتوصلا إلى الاستنتاج الذي توصلت إليه أنا وآخرون، وهو أن الرئيس بايدن يجب ألا يكون المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي".