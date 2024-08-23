قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الخميس، إنه بحث مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خفض التصعيد وضبط النفس، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات بين إيران وإسرائيل.

وكتب بوريل على منصة "إكس" إنه تحدث إلى عراقجي، "حول آفاق تجديد المشاركة في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك، الحاجة إلى التهدئة وضبط النفس".

وتضمنت المباحثات بحسب بوريل "وقف التعاون العسكري مع الاتحاد الروسي ضد الحظر الشامل، ومنع الانتشار النووي، إضافة للحوار النقدي الضروري لنزع فتيل التوترات الإقليمية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن متحدث باسم الحرس الثوري، قوله إن فترة انتظار رد إيران على إسرائيل قد تكون طويلة.

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وتتأهب المنطقة لرد تعهدت به إيران بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو/ تموز.

وتشهد العلاقات الإيرانية الأوروبية توتراً على خلفية اتهامات بمد روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.