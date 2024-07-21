قال بروفيسور أمريكي، تنبأ بدقة نتائج الانتخابات الأمريكية التي جرت خلال 40 عامًا الماضية، إن جو بايدن يمكن أن يفوز أمام منافسه دونالد ترامب في السباق الرئاسي المقبل.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن آلان ليشتمان، أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية، قوله: "هؤلاء النقاد الذين يقولون إن بايدن لا يستطيع الفوز - الصحفيون والناشطون السياسيون والنقاد وكتاب الأعمدة والساسة الديمقراطيون - ما هو القاسم المشترك بينهم؟ ليس لديهم أي سجل في التنبؤ بالانتخابات".

ووفق المجلة، توقع ليشتمان، باستخدام نموذج "مفاتيح البيت الأبيض"، بشكل صحيح الفائز في كل انتخابات رئاسية منذ عام 1984.

وأضافت: "مع ذلك، بما أن نموذجه يتنبأ بدقة فقط بنتيجة التصويت الشعبي، فقد أظهر أن نائب الرئيس الديمقراطي السابق آل غور سيفوز في عام 2000. بينما فاز الرئيس السابق جورج دبليو بوش بالفعل في المجمع الانتخابي".

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وأردفت أنه "في عام 2016، توقع النموذج بشكل صحيح أن ترامب سيفوز، لكنه توقع بشكل غير دقيق أنه سيفوز بالتصويت الشعبي. وقد فاز ترامب في المجمع الانتخابي فقط مثل بوش".

يستخدم نموذج ليشتمان 13 "سؤالًا تشخيصيًا" يحدد ما إذا كان الرئيس - أو مرشح حزبه إذا لم يترشح مرة أخرى - سيُعَاد انتخابه.

ووصف المتنبئ بالانتخابات الانتقادات الموجهة لقدرة بايدن على الفوز في الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني بأنها "حديث إذاعي حواري عن الرياضة".

وقال ليشتمان: "ليس لتلك الأحاديث أي أساس علمي. قد يكون الأمر مثيرا للاهتمام، لكن عليك أن تفعل بها ما قال الفيلسوف العظيم ديفيد هيوم بما يجب أن تفعله بالأعمال الخرافية: تخلص منها بحرقها في النيران".

وتابع: "لدي نظام له سجل حافل منذ 40 عامًا يستفيد من هيكل كيفية عمل الانتخابات. كل مفتاح هو تصويت لصالح أو ضد قوة وأداء الحزب الذي سيصل إلى البيت الأبيض. لا تظهر المفاتيح أن بايدن يمكنه الفوز فقط، لكن يجب أن تسوء الكثير من الأمور مع بايدن حتى يخسر".

وقالت "نيوزويك" إن المفاتيح الثلاثة عشر في نموذج ليشتمان، الذي طوره مع الجيوفيزيائي الروسي فلاديمير كيليس بوروك، هي كما يلي: تفويض الحزب، عدم وجود انتخابات تمهيدية، سعي شاغل المنصب لإعادة انتخابه، عدم وجود حزب ثالث، اقتصاد قوي على المدى القصير، اقتصاد قوي على المدى الطويل.

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كما يقوم النموذج على "تغيير كبير في السياسة، لا اضطرابات اجتماعية، لا فضائح، لا فشل أجنبي أو عسكري، نجاح خارجي أو عسكري كبير، شاغل منصب يتمتع بشخصية كاريزمية ومنافس لا يتمتع بشخصية كاريزمية".

وأوضحت المجلة أنه "ضمن هذا النموذج، إذا كانت خمسة مفاتيح أو أقل خاطئة، فمن المتوقع أن يفوز المرشح الحالي في الانتخابات، ولكن إذا كانت ستة مفاتيح أو أكثر خاطئة، فمن المتوقع أن يفوز المنافس لشاغل المنصب".

وقال ليشتمان، بعد ظهر يوم السبت: "أكرر أن الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض لم يفز أبدًا بإعادة الانتخاب منذ مطلع القرن العشرين عندما يكون هناك مقعد مفتوح من دون وجود شاغل للمنصب ومنافسة حزبية داخلية".

وأضاف: "الديمقراطيون يبذلون كل ما في وسعهم لعكس حكم التاريخ، والقيام بشيء يأتي بنتائج عكسية وغير مسبوق في كل سنوات جمهوريتنا الديمقراطية. ومن يدري؟ ربما ينجحون."

واستطرد: "لسوء الحظ، فإن وسائل الإعلام متواطئة مع هذه التغطية الكاسحة حول الصراعات في الحزب الديمقراطي، حيث تنقل كل هذه الانتقادات كما لو كانت لها بعض الحسنات، وتقلل بشكل كبير من أهمية حقيقة أن دونالد ترامب يمارس الكذب في طريقه إلى الرئاسة".

في غضون ذلك، لم يقدم ليشتمان بعد توقعاته النهائية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال: "لا يزال الكثير معلقا في الهواء. أنا بانتظار المؤتمر الديمقراطي لمعرفة ما إذا كنا سنشهد انفجارًا للاضطرابات الاجتماعية كما رأينا في عام 1968. لا أتوقع ذلك، لكن هذا قد يقلب مفتاح الاضطرابات الاجتماعية ضد الإدارة".

وتابع: "أنا أيضًا أنتظر لمعرفة ما إذا كان المرشح المستقل آر إف كيه (روبرت إف كينيدي) جونيور سيستقر عند 10% على الأقل في استطلاعات الرأي. لا نعرف ذلك بعد. وأنا أنتظر أيضًا لنرى ما إذا كان بايدن يتوسط، رغم الصعاب كلها، في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، وقد يؤثر ذلك بشكل كبير على مفاتيحي للسياسة الخارجية.

وكتب ليشتمان يوم الجمعة على موقع إكس، تويتر سابقًا، "لم أر قط حزبًا عازمًا على التدمير الذاتي مثل الحزب الديمقراطي الآن، حيث يَسحق رئيسه ومرشحه المفترض الذي اختاره الناخبون".

وأضاف في تدوينة لاحقة: "إذا كان الديمقراطيون يأملون الاحتفاظ بالبيت الأبيض في نوفمبر/ تشرين الثاني، فإنهم بحاجة إلى دعم جو بايدن!"

وقالت مجلة "نيوزويك إن المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونغ قال عندما سألته عن تعليقات البروفيسور عبر البريد الإلكتروني بعد ظهر يوم السبت: "من هو آلان ليشتمان؟".