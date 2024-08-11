قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن بلاده سترد "بطريقة لم تعمل بها في الماضي"، على "الرد المُحتمل" من إيران وحلفائها في المنطقة، بعد أن تعهدت طهران بالرد على سلسلة اغتيالات نفذتها إسرائيل.

وأشار خلال لقائه جنودًا وضباطًا في قاعدة تابعة للجيش في "تل هشومير"، إلى أنه "أجرى جولة في محطات عملية الاستيعاب في الجيش الإسرائيلي"، بحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع.

وبيّن الوزير غالانت أن "الوضع الأساسي الذي يجب فهمه، هو أن دولة إسرائيل تقاتل من أجل وجودها في بيئة معادية"، لافتًا إلى أنه "نحن في حرب مستمرة منذ 10 أشهر في 7 قطاعات مختلفة".

ومضى قائلًا: "أنتم قادمون في وقت مليء بالتحديات، وأنتم تتجندون في وقت شديد الأهمية، وهذا ينطبق على الحرب بأكملها وبخاصة في هذه الأيام، فيما يهدد أعداؤنا بإيذائنا بطرق لم يسبق لهم أن ألحقوا بنا الأذى بها من قبل، ونحن نسمع هذه الرسائل من اتجاه إيران ومن حزب الله".

وأكد الوزير غالانت أن "من يلحق بنا الأذى بطريقة لم يفعلها في الماضي، فمن المرجح أن يتلقى ضربة بطريقة لم نتصرف بها في الماضي، ولدى الجيش الإسرائيلي قدرة كبيرة".

وأضاف "آمل أن يقوموا بالحسابات بشكل جيد، وألا يصلوا إلى نقطة يجعلوننا نفعل أشياء من شأنها أن تسبب أضرارا كبيرة، وتزيد من فرصة اندلاع حرب على جبهات إضافية"، مؤكدًا أن "هذه أشياء لا نريدها، لكن علينا أن نستعد لها وقد تحدث".

ونوه الوزير غالانت إلى أنه "لكم (الجنود) ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا، وآمل أن يؤدي عمل الجيش الإسرائيلي إلى تحقيق الأهداف والهدوء".

ومضى قائلًا: "لكن هذا أمر غير مؤكّد لا يوجد شيء مؤكد"، مضيفًا "لذلك، علينا أن نستعد، وكأن الأمور تتجه نحو واقع أكثر تعقيدًا، هذه ليست رغبتنا، ولكن علينا أن نكون مستعدين لها".