بلومبرغ: 4 تحديات داخلية وخارجية تواجه بزشكيان

قال تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان يواجه 4 تحديات داخلية وخارجية.

وتم انتخاب مسعود بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عامًا، الذي يريد إحياء الاتفاق النووي مع الغرب، رئيسًا لإيران بعد تغلبه على مرشح التيار المتشدد سعيد جليلي (58 عامًا) بنحو 3 ملايين صوت في جولة الإعادة التي شهدت نسبة مشاركة أعلى قليلًا من الجولة الأولى، وفقًا لمسؤولين.

وبحسب "بلومبرغ" فإن الرئيس الجديد يواجه وضعًا معقدًا ومضطربًا في الداخل والخارج، موضحة أنّ الرئيس الإيراني الجديد سيجد نفسه أمام سياق داخلي وخارجي متوتر، بدءًا ببلوغ الصراع مع إسرائيل مستويات خطيرة، وصولًا إلى احتمالات عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقالت الوكالة إنّ "التوترات لا تزال مرتفعة للغاية في المنطقة حيث تواصل إسرائيل حربها على حركة "حماس" المدعومة من إيران في غزة، إضافة إلى التورط بشكل أكبر في الصراع مع حزب الله الذي تدعمه طهران بشدة".

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وخارجيًا أيضًا يواجه بزشكيان احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وتمحورت سياسة ترامب الخارجية خلال فترة ولايته الأولى 2017-2021 حول إستراتيجية "الضغط الأقصى" العدائية ضد إيران التي زعزعت استقرار طهران وهزت أسواق النفط وكادت أن تؤدي إلى حرب مباشرة، وفق الوكالة الأمريكية.

وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي الذي وافق عليه سلفه باراك أوباما مع إيران.

وإضافة إلى هذين التحديين الخارجيين يواجه بزشكيان، وفق "بلومبرغ" تحديَيْن داخليين، يتعلق الأول بالوضع الاقتصادي الصعب، إذ تعهد الرجل خلال حملته الانتخابية بمعالجة التضخم ومواصلة تخفيف العقوبات وإحياء الاتفاق النووي، أما الثاني فهو تشريعي ويتعلق بوجود "أغلبية متشددة" داخل البرلمان، ما قد يعرقل مساعيه الإصلاحية.

ووفق "بلومبيرغ" فقد "أحاط بزشكيان نفسه بالمعتدلين والإصلاحيين من فريق السياسة الخارجية للرئيس السابق حسن روحاني، بمن فيهم وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، ولكنه يواجه وقتًا عصيبًا في منصبه، إذ يهيمن المتشددون على البرلمان الإيراني، الذين أحبطوا الجهود السابقة لاستعادة الاتفاق النووي للعام 2015، ويعارضون بشدة محاولات تغيير القوانين المصرفية".