كشف مسؤولون مقربون من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه بدأ يفكر بقرار الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية، قبيل يومين فقط من إعلان قراره الأحد.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن أحد كبار مستشاري حملة بايدن الانتخابية قوله، إن "الرئيس توصل إلى قراره النهائي بمغادرة السباق خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث استشار العائلة وكبار المستشارين عبر الهاتف".

ونقلت الشبكة، عن مسؤولين في البيت الأبيض والحملة الانتخابية للرئيس بايدن تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل إعلانه قراره بالانسحاب وعدم خوضه السباق أمام دونالد ترامب، من أجل ولاية رئاسية ثانية.

وأبلغ بايدن كبار أعضاء حملته وفريق البيت الأبيض أنه سينسحب من السباق الرئاسي قبل وقت قصير من نشر الرسالة، وفقًا لمسؤول كبير في البيت الأبيض.

وقال المسؤول، إن الرئيس كان يفكر في الأمر خلال اليومين الماضيين.

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وبحسب الشبكة، فإن العديد من الموظفين في حملة بايدن والبيت الأبيض، اكتشفوا أمر الانسحاب عندما نشر الرئيس الرسالة في الساعة 1:46 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة على منصة "إكس".

وقال أحد مساعدي بايدن إن الإعلان "ظل غير معروف".

وقال مصدر آخر مطلع إن معظم موظفي حملة بايدن، بما في ذلك بعض كبار الموظفين، اكتشفوا الأمر من خلال منشور الرئيس على منصة "إكس".

واكتشف كبار الموظفين ذلك في الدقائق التي سبقت نشره.

ووفقا للشبكة، "لم يعقد بايدن اجتماعًا شخصيًا نهائيًا مع كبار مديري حملته أو مستشاري البيت الأبيض أثناء تعافيه من فيروس كورونا في منزله الشاطئي في ريهوبوث بولاية ديلاوير".

وقال مستشار حملة بايدن إنه "لم يكن مُتشبثًا"، لكنه كان يدرس جميع البيانات الواردة وأصبح مقتنعًا بأنه سيبعد احتمالية الفوز.