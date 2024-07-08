بزشكيان "قلق" من الإقالات والتعيينات في الأيام الأخيرة من حكومة رئيسي

أعربت الحملة الانتخابية للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة الإقالات والتعيينات في الأيام الأخيرة من ولاية الحكومة المؤقتة.

وكشفت حميدة زر آبادي المتحدثة باسم الحملة الانتخابية لبزشكيان، عن تصاعد وتيرة الإقالات والتعيينات في الأيام الأخيرة من الحكومة المؤقتة التي يديرها محمد مخبر دزفولي، نائب الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وكتبت المتحدثة باسم بزشكيان، في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن "أخبار الإقالات والتعيينات في الأيام الأخيرة للحكومة الـ13 تثير القلق".

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وأضافت، "بحسب الأنباء الواردة، يبدو أن رئيس مجلس إدارة صندوق ادخار التربويين، الذي دعم المرشح المنافس للرئيس المنتخب، يقوم بتسوية مع أعضاء مجلس إدارة ومديري الشركات التابعة للصندوق بهدف خلق مشاكل للحكومة".

ولفتت إلى أن "الرئيس المنتخب بزشكيان والمقربين منه سيتابعون هذه الأخبار والأنشطة بعناية، ويصححون هذه القرارات الخاطئة والمثيرة للخلاف".

ووجهت زر آبادي تدوينتها إلى رئيس مجلس صندوق ادخار التربويين، محسن أحمدي، الذي أعلن دعمه للمرشح الخاسر الأصولي المتشدد، سعيد جليلي.

ولم تكشف آبادي عن عدد المديرين والموظفين الذين أقدم محسن أحمدي على إقالتهم منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية يوم السبت الماضي.