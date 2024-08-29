أمريكا "مستاءة" من إسرائيل لاستهدافها الطواقم الأممية في غزة

قالت الولايات المتحدة، الخميس، إن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الطواقم الأممية في غزة أصبح "متكررا جدا"، ودعت إسرائيل إلى "تحمل مسؤولية أخطائها".

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، قال نائب السفيرة الأمريكية روبرت وود، إن بلاده طلبت من إسرائيل "تصحيح المشاكل التي يعانيها نظامها والتي سمحت بحدوث ذلك"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف أنه بعد مرور نحو 11 شهرا على الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، أصبح هذا النوع من الحوادث "متكررا جدا".

وتابع الدبلوماسي الأمريكي "لا ينبغي لهذه الحوادث أن تقع. يجب على إسرائيل تحمل مسؤولية أخطائها لكن عليها أيضا اتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم إطلاق (جيشها) النار مرة أخرى على طواقم الأمم المتحدة".

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة أن مركبة مصفحة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، محددة بوضوح وتحمل التصاريح اللازمة، أصيبت بعشر طلقات نارية إسرائيلية على الأقل بينما كانت تقترب من نقطة تفتيش للجيش الإسرائيلي في وادي غزة وسط القطاع.

وكان في المركبة شخصان لم يصب أي منهما بأذى، وفق المصدر نفسه.

وقالت الأمم المتحدة إن برنامج الأغذية العالمي الذي دان هذا الإجراء "غير المقبول إطلاقا"، أوقف مذاك تنقلات موظفيه في قطاع غزة وواصل عملياته قدر الإمكان من خلال شركائه في المجال الإنساني.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الواقعة "قيد التحقيق"، مؤكدا أن الحكومة "ملتزمة تحسين إجراءات التنسيق والسلامة مع المنظمات الإنسانية".