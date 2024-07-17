عيّن حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأربعاء، البريطاني باتريك تورنر ممثلًا رفيعًا لقيادة ممثلية الحلف في أوكرانيا.

وقال الحلف في بيان إن تعيين تورنر لهذا المنصب، جاء بقرار من الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، وفق ما أوردت "الأناضول".

وأضاف أن المكتب التمثيلي للناتو في كييف، يهدف إلى تحسين العلاقات بين الحلف والمسؤولين الأوكرانيين.

ولفت إلى أن تورنر تم تعيينه للمنصب نظرًا لخبرته وتجربته.

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وأفرد بيان الحلف حيزًا لتصريحات ستولتنبرغ الذي قال: "أنا على ثقة من أنه سينجح في هذه المهمة التي تتزامن مع مواصلة حلف شمال الأطلسي زيادة دعمه لأوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن البريطاني باتريك تورنر سيبدأ مهامه الجديدة في كييف مطلع سبتمبر/ أيلول القادم.

وشغل تورنر سابقًا منصب وكيل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لشؤون العمليات ونائب الأمين العام لسياسات الدفاع والتخطيط.