أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميا اليوم، انسحابه من السباق الرئاسي للبيت الأبيض.

وقال في بيان انسحابه، إنه سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته.

كما أشار إلى أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره.

ويأتي القرار ليطرح السؤال الأكثر أهمية حول هوية مرشح الديمقراطيين الذي سيخلف بايدن، في ظل ترجيحات أن تكون نائبته كاميلا هاريس.

وبالفعل بدأت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، تستعد منذ أيام لإجراء تعديل في حملتها، يتناسب مع المرشحة هاريس، في دلالة على المعرفة المسبقة بقرار بايدن التنحي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في تقرير لها، إن فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يستعد لسيناريو اختيار كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن بديلة عنه كمرشحة للسباق الرئاسي، عبر "خطة هجومية".

وأضافت الصحيفة أن فريق ترامب أعد مقالات معارضة عن هاريس، وأجرى استطلاع رأي لاختبار نقاط ضعفها.

وأشارت إلى أن الفريق يستعد لنشر إعلانات تركز على سجلها في البيت الأبيض، وما كانت تشغله في ولاية كاليفورنيا قبل وصولها إلى واشنطن.

وكان بايدن قد أكد في أكثر من مناسبة، أنه يثق بنائبته وبقدرتها على أن تكون خليفته في البيت الأبيض، وهو ما يعزز فرص إعلانها رسميا مرشحة الديمقراطيين لخوض غمار السباق الرئاسي.

يأتي ذلك في ظل توقعات ذهبت لأن تكون المنافسة السابقة لترامب، هيلاري كلينتون، هي البديلة المحتملة لبايدن.

واعتبرت صحيفة "ذا هيل" البريطانية أن هيلاري كلينتون هي أكثر الأشخاص ملاءمة وتأهيلًا لمنصب الرئيس بدلًا من جو بايدن كمرشح ديمقراطي لعام 2024.

ووفقًا لاستطلاع رأي نُشر في أعقاب مناظرة بايدن، فإن كلينتون هي المفضلة بالفعل لإسقاط ترامب، بنسبة 43% مقابل 41%، بحسب "ذا هيل".

وإذا ترشحت كلينتون للانتخابات، فإن موضوع التبرعات لن يشكل تحديًا بالنسبة إليها، فقد جمعت المليارات من أموال الحملة من التبرعات الشعبية خلال حملاتها السابقة، وحملات جمع التبرعات ذات الدولارات المرتفعة، ولجان العمل السياسي، وفقًا لتقرير الصحيفة.