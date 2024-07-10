فرنسا.. قيادات يسارية تتلقى تهديدات بالقتل من اليمين المتطرف

تلقت 4 شخصيات يسارية فرنسية تهديدات بالتصفية في منشور على موقع يميني متطرف تضمن العناوين الشخصية لكل منها.

وشملت التهديدات، التي نشرها موقع "ريزو ليبر" اليميني المتطرف، للمرة الثانية خلال أسبوع، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي إيان بروسات والنائبين مانويل بومبارد، وألكسيس كوربيير، والنائبة السابقة راشيل كيكي؛ إذ نُشِرت عناوينهم الشخصية مصحوبة بدعوات إلى "تحييدهم" وفق ما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية.

وشملت القائمة الجديدة أيضا ياسين بوزرو، المحامي الذي دافع عن عائلة الشاب ناهل، الذي توفي عن عمر ناهز 17 عامًا أثناء تفتيش الطريق في نانتير في يونيو 2023، أو حالة أداما تراوري، الذي توفي عام 2016 بعد اعتقاله.

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع، يصدر فيها تهديد لشخصيات يسارية بعد نشر قائمة تضم 100 محام "سيُقْصَوْن".

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وعلى موقع "ريزو ليبر" دعا المنشور إلى شن هجمات "بشكل منتظم على الشخصيات التي تفترض وضعها كأعداء، مثل المحامين أو الصحفيين أو السياسيين من الدرجة الثانية" بحسب تعبيره.

كما تم تحديد آداة القتل بقولهم "ليست هناك حاجة بالضرورة للأسلحة النارية" وأن "سكين المطبخ الجيد، أو حتى القوس" قد يكون كافيًا.

ويُتبع النص ببعض الأهداف المقترحة الموضحة بلقطات الشاشة مع هذه الرسالة "جاهز للعمل: العناوين متاحة".

وقال المحامي ياسين بوزرو إنه تقدم فورا بشكوى بتهمة التآمر الجنائي لارتكاب أعمال إرهابية.

وبحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اليومية، فإن مؤسس موقع "ريزو ليبر" هو جويل ميشيل سامبويس، وهو ناشط يميني متطرف يبلغ من العمر 64 عامًا وهو منفي في روسيا.

وكان الموقع قد نشر يوم الأربعاء 3 يوليو الجاري مقالاً بعنوان "قائمة (جزئية) من المحامين المقرر إقصاؤهم"، تناول قائمة الموقعين على العمود المنشور في مجلة "ماريان" الأسبوعية قبل يوم بعنوان "أيها المحامون نشكل لواء قانونيا ضد التجمع الوطني".

وأدان الموقع هؤلاء المحامين، وقال إنهم "يعلنون بالفعل أنهم لا يحترمون حكم صناديق الاقتراع في حال فوز التجمع الوطني".

وفي بيان صحفي صدر بعد ظهر الجمعة، رد مجلس نقابة المحامين في تولوز بالاحتجاج على "مثل هذه العملية التي تشكل دعوة إلى قتل المحامين"، بحسب وكالة "فرانس برس".