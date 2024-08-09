دعا سياسي بريطاني إلى "قطع حناجر" مثيري الشغب، ودعاة العنصرية في البلاد التي تشهد اضطرابات منذ أيام.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن السلطات اعتقلت المستشار في حزب العمال ريكي جونز، بعد تداول كلمة له خلال احتجاجات مناهضة للعنصرية.

وتُدُووِل مقطع فيديو لكلمة جونز وهو يقول للمحتجين المناهضين للعنصرية في والتهامستو، شمالي شرقي لندن، إن مثيري الشغب من أقصى اليمين "مثيرون للاشمئزاز" و"نحن بحاجة إلى قطع حناجرهم جميعًا".

وأكدت الصحيفة إلقاء شرطة العاصمة البريطانية القبض على جونز للاشتباه في تحريضه على القتل.

ونشرت الشرطة تدوينة عبر منصة إكس، أمس الخميس، تؤكد اعتقال جونز مصحوبة بمقطع الفيديو المتداول له.

وقالت الشرطة إن جونز محتجز في مركز للشرطة في جنوب لندن.

ومن جهته، قرر حزب العمال البريطاني تعليق عضوية جونز (57 عامًا) على خلفية تلك التصريحات، مؤكدًا أن ما صدر عنه "سلوك غير مقبول، ولن يُتَسَامَح معه"، حسب المتحدث باسم الحزب.

وتشهد بريطانيا موجة عنف متصاعدة يقودها أقصى اليمين ضد المسلمين والمهاجرين اندلعت الأسبوع الماضي في إثر مقتل 3 فتيات طعنًا وانتشار معلومات مضللة عن المهاجم.