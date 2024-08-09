أعلنت الولايات المتحدة تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار تتضمن صواريخ ستينغر وذخائر مدفعية وأنظمة خارقة للدروع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن المساعدة العسكرية ستكون الحزمة العاشرة من العتاد لأوكرانيا منذ توقيع الرئيس جو بايدن مشروع قانون تكميليا يتعلق بالأمن القومي في أبريل نيسان.

بينما قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن المساعدات "تتضمن صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي، وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية، وأجهزة رادار متعددة المهام، وأسلحة مضادة للدبابات".

وأضاف في بيان أن هذه المعدات "ستساعد أوكرانيا في حماية قواتها وشعبها ومدنها من الهجمات الروسية وتعزيز قدراتها على خطوط المواجهة".

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ويأتي هذا الإعلان بعد التطورات الميدانية الأخيرة وتحديدا التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك داخل الأراضي الروسية.

واخترق نحو 1000 جندي أوكراني الحدود الروسية في الـ6 من شهر آب/أغسطس الجاري، بالدبابات والمركبات المدرعة، وأسراب من الطائرات المسيرة والمدفعية، وفقًا لمسؤولين روس.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم بأنه "استفزاز كبير"، فيما قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أكبر داعم لأوكرانيا، لم تكن على علم مسبق بالهجوم، وتسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من كييف.