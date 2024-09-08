من اليمين ومعسكر ماكرون.. من هم أبرز الوزراء المرشحين لحكومة بارنييه؟

بدأ رئيس الحكومة الفرنسي المكلف ميشيل بارنييه مشاورات مع القوى السياسية من أجل تشكيل حكومته، وسط تساؤلات عن الخيارات المطروحة أمامه وعن طبيعة العلاقة مع رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

ومن صلاحيات بارنييه اختيار الوزراء الذين سيشكّلون فريقه الحكومي، لكن طبيعة الوضع السياسي الهش تفرض ضمان "الانسجام" مع المعسكر الرئاسي، من أجل ضمان استقرار الحكومة، وفق تقرير لموقع "فرانس إنفو" الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أنّ من المرجح أن يكون لماكرون كلمة في تحديد بعض الحقائب الوزارية، منها الخارجية والدفاع، اعتبارًا لطبيعة النظام السياسي الفرنسي وصلاحيات رئيس الجمهورية وسعيًا إلى تحقيق "التكامل" بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

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ووفق التقرير الفرنسي، فإنّ الخيار الأول المطروح أمام بارنييه، وهو الأكثر منطقية، هو اختيار شخصيات يمينية من حزبه، الجمهوريين، وأشار إلى أنه من بين الأوراق المحتملة في تشكيلة ميشيل بارنييه الحكومية الشخص الذي طُرح اسمه بشدة لرئاسة الحكومة كزافييه برتراند، إضافة إلى جان فرانسوا كوبيه، وديفيد ليسنار، أوريليان برادييه.

وكان ماكرون وعد بالسماح "للحكومة بالحكم"، خلال إعلان تعيينه ميشيل بارنييه رئيسًا للحكومة الجديدة.