يحيط المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب نفسه بمجموعة من الشخصيات ذات الأصول العربية، منهم المحامون، ومنهم نشطاء سياسيون، ورجال أعمال.

وتلعب هذه الشخصيات أدوارًا متنوعة ومهمة في برنامج ترامب وخططه ومساعيه للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 5 نوفمبر المقبل.

ويُعدّ مسعد بولس، رجل الأعمال اللبناني الأصل وصهر ترامب، أحد أبرز هذه الوجوه، إلى جانب المحامية ألينا حبة وهي من أصول عراقية، وجون عاقوري الناشط السياسي من جذور لبنانية، وغابرييل صوما، الأستاذ في القانون الدولي الذي سبق له أن كان ضمن المجلس الاستشاري لترامب.

مسعد بولس

ويقود مسعد بولس جهود فريق ترامب من أجل كسب أصوات الأمريكيين العرب، الساخطين على سياسات الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الشرق الأوسط، لا سيما موقف إدارته من حرب غزة، ويستخدم بولس، وهو والد زوج الابنة الصغرى لترامب، علاقاته في المجتمع العربي الأمريكي.

ووُلد بولس في لبنان، ثم انتقل إلى تكساس قبل وقت قصير من التحاقه بجامعة هيوستن وحصوله على درجة الدكتوراة، ويشغل الآن منصب منسق العلاقات العربية لحملة ترامب، ويقول إنه شارك بنشاط في سياسات الحزب الجمهوري عندما كان طالبًا.

أخبار ذات علاقة محامية ترامب الشرسة.. من هي العراقية ألينا حبة؟

وكان بولس مؤيدًا لترامب منذ حملته الأولى، وأصبح منخرطًا، بشكل مباشر، أكثر بعد لقائه بترامب في حفل عيد الميلاد في البيت الأبيض في العام 2019.

وشارك بولس أيضًا في حملة ترامب العام 2020، لكن دوره توسع بشكل كبير منذ أن تزوج نجله مايكل من تيفاني ترامب العام 2022.

جون عاقوري

ويبرز اسم الناشط السياسي ذي الأصول اللبنانية أيضًا جون عاقوري ضمن فريق ترامب، وسبق له أن عمل رئيسًا مشاركًا لحملته خلال انتخابات العام 2016، التي فاز بها كما شارك في حملته الأخيرة التي خسرها أمام جو بايدن العام 2020.

ويشغل جون عاقوري، منصب رئيس ومدير تنفيذي لغرفة التجارة اللبنانية الأمريكية في مدينة "رويال أوك"، وكان حاضرًا خلال التجمع الانتخابي الأخير لترامب مع بقية جمهوريي الولاية.

وعاقوري أيضًا عضو سابق في مجلس مدينة فارمنغتون هيلز وهو استراتيجي في حملات الحزب الجمهوري بالولاية، وفقًا لموقع "ديترويت نيوز".

وخلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، طرح اسم عاقوري بقوة لشغل منصب سفير واشنطن في بيروت.

ألينا حبة

برزت المحامية العراقية الأصل خلال مؤتمر الحزب الجمهوري المنعقد، الأسبوع الماضي، وتحدثت عن ترامب، مؤكدة أنه قدم لها "كل الدعم" في مشوارها المهني وحياتها باعتبارها "امرأة أمريكية من أصول عربية كاثوليكية".

وتشغل حبة البالغة من العمر 39 عامًا، منصب كبيرة مستشاري حملة ترامب، وقد ارتقت من محامية غير معروفة إلى تمثيل الرئيس السابق للولايات المتحدة في بعض قضاياه الأكثر خطورة على المستوى الشخصي.

ومثلت حبة الرئيس السابق في العديد من الدعاوى القضائية، بما في ذلك قضية الاحتيال المدني التي رفعها ضده المدعي العام في نيويورك، حيث يستأنف ترامب، حاليًا، حكم القاضي، وتبلغ قيمته نحو نصف مليار دولار.

وتتولّى حبة، المحامية والمتحدثة القانونية باسم ترامب، دورًا رئيسًا جديدًا تأمل أن يُساعد في إنجاز المهمة الحاسمة المتمثلة في إعادته إلى البيت الأبيض في نوفمبر المقبل، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز".

غابرييل صوما

ومن الأسماء العربية الأخرى المرتبطة بالحزب الجمهوري، غابرييل صوما، وهو محامٍ وبروفيسور في القانون الدولي، وعضو سابق في المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق.

وصوما محام وُلد في لبنان وتخرج من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، مارس المحاماة في لبنان وفي عدد من الدول العربية، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى إخوته الذين كانوا يدرسون هناك.

ويتميز صوما بخبرته الواسعة في القانون الدولي، مع تركيز خاص على قانون الاتحاد الأوروبي وقوانين الشرق الأوسط والشريعة الإسلامية.