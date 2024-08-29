هل انهارت دفاعات كييف وانسحبت من "كراسنوارميسك"؟

مع تزايد الأهمية الإستراتيجية لمدينة كراسنوارميسك الروسية، تكثر التكهنات والتقارير بشأن حقيقة انسحاب القوات الأوكرانية منها.

وتعتبر مدينة كراسنوارميسك، المركز الإقليمي في الشمال الغربي من دونيتسك، ويقطنها نحو 65 ألف نسمة.

وتحتضن المدينة أكبر مراكز النقل التي تربط خطوط السكك الحديد والطرق بين مقاطعتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك الأوكرانيتين.

وقال الصحفي والخبير الألماني جوليان روبكه، إن "القوات الأوكرانية تنفذ انسحابًا واسع النطاق لوحداتها المتبقية في شرق مدينة كراسنوارميسك "بوكروفسك" في جمهورية دونيتسك الشعبية"، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب "روبكه" في حسابه على منصة "إكس": "وصل الروس بالفعل إلى سيليدوف، ويقال إنهم في وسط المدينة".

وأضاف: "ما يحدث شرق بوكروفسك يبدو وكأنه انسحاب واسع النطاق للقوات الأوكرانية المتبقية".

وأوضح أن "سرعة تقدم القوات الروسية والشكاوى الواردة من القوات المسلحة الأوكرانية تشير إلى انهيار الدفاعات الأوكرانية في المنطقة".

وكانت النائبة في البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلايا صرحت بأن "القوات المسلحة الأوكرانية تتخلى عن مواقعها في اتجاه بوكروفسك (كما يسمي نظام كييف كراسنوارميسك) في جمهورية دونيتسك الشعبية دون قتال".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار، في وقت سابق، إلى أن أحد أهداف الهجوم الأوكراني على كورسك كان يتمثل في خفض وتيرة هجوم القوات الروسية في دونباس، لكن في الواقع لم يتباطأ هذا الهجوم فحسب، بل وزادت وتيرته خلافًا لتوقعات كييف.