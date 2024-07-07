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الجولة الثانية لانتخابات فرنسا.. لوبان غائبة وبوردو تحت مراقبة المسيرات

الجولة الثانية لانتخابات فرنسا.. لوبان غائبة وبوردو تحت مراقبة المسيرات
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبانالمصدر: Getty image
سارة عبدالقادر
سارة عبدالقادر
07 يوليو 2024، 10:29 ص

مع انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، غابت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان عن المشهد، فيما تحلق طائرات دون طيار مزودة بكاميرات فوق مدينة بوردو لمراقبة الأوضاع.

وقالت صحيفة " Nouvelles du Jour": لن نرى الصورة التقليدية لمارين لوبان وبطاقة الاقتراع في يدها، لأن ابنة مؤسس الجبهة الوطنية المرشحة في دائرتها الانتخابية قد تم انتخابها بالفعل. 

وحظرت السلطات في إقليم جِيرُوند التجمعات جميعها غير المعلنة مساء الأحد، من أجل "ضمان حسن سير العملية الانتخابية ومنع المخاطر المحتملة للإخلال بالنظام العام في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية مهما كانت".

وبحسب قناة "France 3" قرر محافظ "جيروند"، إتيان جويو اتخاذ عدة إجراءات، إذ أمر بمنع شراء وبيع ونقل واستخدام وحمل الألعاب النارية وكذلك نقل وحيازة الوقود والأحماض، وجميع المنتجات القابلة للاشتعال أو الكيميائية في الأماكن العامة حتى صباح الاثنين.

حظر التجمعات

كما اتخذ قرارًا بحظر جميع التجمعات الاحتجاجية غير المعلنة في وسط مدينة بوردو- عاصمة الإقليم، وتوجيه الشرطة الوطنية باستخدام طائرات دون طيار مجهزة بكاميرات في وسط مدينة بوردو، وحشد قوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات.

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وتأتي هذه الإجراءات وفقًا للسلطات في أعقاب التجاوزات التي ارتكبت في وسط مدينة بوردو خلال التجمعات التي شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في 30 يونيو الماضي، وأدت إلى حرائق بحاويات القمامة، وإلقاء مقذوفات على الشرطة.

ويوم الأحد الماضي، حصلت لوبان على أكثر من 58% من الأصوات، متقدمة بفارق كبير على منافستها الرئيسة، مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة سميرة لال، التي حصلت على 26%.

فرنسا

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