جاء إعلان الجيش الإسرائيلي الذي قال إن انفجار تل أبيب "ناجم عن سقوط هدف جوي، ليرجح احتمال أن يكون الانفجار ناجماً عن هجوم بطائرة مسيّرة.

ورغم ذلك الإعلان، إلا أن الجيش لم يحدد بدقة بعد ماهية ذلك "الهدف الجوي" وطبية الهجوم، الذي أسفر عن "الانفجار الضخم" الذي هز تل أبيب فجر اليوم.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت بعد وقت قصير على الانفجار أنه نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة، وأشارت إلى أنها كانت تطير على علو منخفض، ولهذا لم تستطع الرادارات رصدها.

ما عزز تلك الفرضية إعلان ميليشيا الحوثي، وبعد أقل من نصف ساعة على الانفجار، أنها ستعلن عن "عملية نوعية"، قبل أن يعود المتحدث العسكري باسم الميليشيا ليقول عبر "إكس" إن "العملية النوعية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها استهدفت "تل أبيب" في فلسطين المحتلة".

وهو ما يشير إلى أن الميليشيا قد تكون استخدمت طائرة في استهداف تل أبيب.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن منذ قليل أنه يتحقق مما إذا كان الانفجار الذي وقع وسط تل أبيب ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة.

وقال الجيش في بيان مقتضب "في وقت سابق من الليلة (الجمعة)، سمع دوي انفجار في منطقة وسط تل أبيب. ونتحقق من التقارير التي تفيد بأنه كان هدفا جويا. والواقعة قيد التحقيق".

وذكرت وكالة "رويترز" أنه لم ترد تقارير عن دوي صفارات الإنذار قبل الانفجار، وهو ما يعني أن الدفاعات الجوية لم ترصد اختراق أي طائرة، وهو ما تفسره تسريبات الإعلام العبري الذي أشار إلى أن الطائرة قد تكون دخلت وهي تطير على علو منخفض، وخاصة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تستبعد هذا الاحتمال، إذ قالت إن جميع السيناريوهات واردة.