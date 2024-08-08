قالت السلطات في فيينا إن المشتبه به الرئيسي في التخطيط لهجوم على حفل لنجمة موسيقى البوب تيلور سويفت، بقنبلة أو سكين، كان قد أعلن ولاءه لتنظيم "داعش".

وأشار فرانز روف، مدير الأمن العام في النمسا، في مؤتمر صحفي، إلى أن المشتبه به الرئيسي، وهو نمساوي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاما، وتعود أصوله إلى مقدونيا الشمالية، أدلى باعتراف كامل في أثناء احتجازه.

وأضاف روف أنه أعلن ولاءه على الإنترنت لزعيم التنظيم، واحتفظ بمواد كيميائية وأجهزة تقنية في منزله استعدادا لهجوم، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت قناة "إيه.بي.سي" الإخبارية الأمريكية عن مصادر إنفاذ القانون والاستخبارات قولها إن السلطات النمساوية تلقت معلومات عن التهديد المحتمل لحفلات سويفت من الاستخبارات الأمريكية.

وأضافت المصادر أن واحدا على الأقل من المشتبه بهم كان قد أعلن ولاءه لتنظيم "ولاية خراسان"، فرع "داعش" في أفغانستان، عبر تطبيق تيليغرام للتراسل.

وقال وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، إن وكالات استخبارات أجنبية ساعدت على التحقيق، إذ لا يسمح القانون النمساوي بمراقبة تطبيقات المراسلة.

وكان من المقرر أن تكون الحفلات الموسيقية جزءا من الجولة الغنائية لتيلور سويفت، "ذي إيراس" (جولة العصور)، التي بدأت في 17 مارس/آذار 2023 في مدينة جلينديل بولاية أريزونا الأمريكية، ومن المقرر أن تُختتم في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 في مدينة فانكوفر بكندا.

ولم تنشر سويفت (34 عاما) حتى الآن تعليقا بشأن إلغاء الحفلات على حسابها الرسمي في إنستغرام، الذي يتابعه 283 مليون شخص.