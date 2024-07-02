أمريكا… سيناتور جمهوري يلوح بمساءلة بايدن في حال فوز ترامب

لوّح السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي جراهام، عبر "تحذير صارم"، بالانتقام من الديمقراطيين، في حال فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالانتخابات المقبلة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أشار جراهام - الحليف المخلص لترامب - إلى أن التدقيق الذي يواجهه ترامب قد يمهد الطريق لتحقيقات مماثلة مع الرئيس جو بايدن إذا حقق ترامب فوزًا في الانتخابات المقبلة.

وأكد جراهام أن استمرار الحزب الديمقراطي في وصف ترامب بالمجرم يمكن أن يأتي بنتائج عكسية.

وقال: "الديمقراطيون يواصلون وصف الرئيس ترامب بالمجرم، حسنًا، كن حذرًا فيما تتمناه، أتوقع أنه سيكون هناك تحقيق في جرائم بايدن على الحدود".

وتأتي هذه التصريحات بعد إدانة ترامب بجميع التهم الـ 34 المتعلقة بتزوير السجلات التجارية في محاكمة جنائية تاريخية تتعلق بدفع أموال سرية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، بهدف التأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وتابع جراهام: "ستشهد هذه البلاد إعادة ضبط هنا، وباستخدام معيار جو بايدن لتمجيد الملاحقات القضائية السياسية، فُتِح صندوق المشاكل، وسواء تنحى أم لا، فالمساءلة قادمة إليه".

وردت دانا باش، التي شاركت في استضافة المناظرة الرئاسية الأولى بين بايدن وترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلة: "سيدي، لقد حذرت توًا من الانتقام"، فيما أكد جراهام موقفه قائلاً: "نعم، لقد حذرت من أن صندوق المشاكل الذي فتحه الديمقراطيون سيُطَبَّق".

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كما انتقد السيناتور تعامل إدارة بايدن مع أزمة الحدود، مشيرًا إلى أنها تستدعي إجراء تحقيق جنائي.

وقال: "أعتقد أنه ينبغي النظر في إجرام سياسة بايدن بشأن الحدود "، فيما سلط جراهام الضوء على التحقيق الذي أجرته اللجنة المختارة في مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين في تمرد يناير، واقترح إنشاء لجنة مماثلة لدراسة السياسات الحدودية التي يزعم أنها أدت إلى عواقب وخيمة على الأمريكيين".

وأضاف: "لجنة 6 يناير تنظر فيما حدث… آمل أن تكون هناك لجنة تنظر في سياسات الحدود التي أدت إلى اغتصاب وقتل الكثير من الأمريكيين".

كما دافع جراهام عن أداء ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة، على الرغم من التصريحات الكاذبة وأخطاء بايدن اللفظية في بعض الأحيان، وقال جراهام: "اعتقدت أنه قضى ليلة جيدة جدًا... في نهاية اليوم، كان قويًا، وكان واضحًا، وكان متماسكًا".

كما ضغطت باش على جراهام بشأن التزام ترامب بقبول نتائج انتخابات 2024، بغض النظر عن النتيجة.

وكان ترامب قد صرح خلال المناظرة بأنه سيقبل النتائج إذا كانت "عادلة وقانونية"، فيما أجاب جراهام بالقول: "نعم، أعني، ماذا يُفترض أن يقول؟ عليكم جميعًا قبولها بغض النظر عما إذا كنت أعتقد أنني تعرضت للغش؟

وتابع جراهام قائلا: "أنا لست قلقًا بشأن قبوله لنتائج الانتخابات، أنا قلق بشأن الفترة ما بين الآن ونوفمبر، هل تحصل إيران على سلاح نووي؛ لأنهم يعتقدون أن جو بايدن ضعيف إلى حد أنه لن يفعل أي شيء حيال ذلك؟.