في ظل الحديث عن استعداد إسرائيل لرد محتمل على اغتيال الرئيس السياسي لمكتب حماس إسماعيل هنية، الأسبوع الماضي في طهران، برزت منظومتا "القبة الحديدية" و"آرو" للدفاع الصاروخي، اللتان تمتلكهما إسرائيل، وقدرتهما على مواجهة أي هجمات.

وعززت إسرائيل الدفاعات الجوية المتعددة المستويات منذ تعرضها لهجمات بصواريخ سكود العراقية في حرب الخليج عام 1991.

منظومة آرو للدفاع الصاروخي

صممت إسرائيل منظومة الصواريخ "آرو-2 وآرو-3" بعيدة المدى، واضعة في الحسبان التهديد الصاروخي الإيراني، بهدف اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، باستخدام رأس حربي قابل للانفصال يصطدم بالهدف، وفقًا لوكالة "رويترز".

والمتعهد الرئيس لمشروع الصواريخ، التي تحلق على ارتفاع يسمح بالانتشار الآمن لأي رؤوس حربية غير تقليدية، هو شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية "إسرائيل إيروسبيس إندستريز"، المملوكة للدولة، في حين تشارك بوينج في إنتاج الصواريخ الاعتراضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إنه استخدم منظومة الدفاع الجوي "آرو" للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لاعتراض صاروخ أرض-أرض في البحر الأحمر أُطلق باتجاه أراضيه.

ووقعت ألمانيا مع إسرائيل، في 28 سبتمبر/أيلول، خطاب التزام لشراء منظومة الدفاع الصاروخي آرو-3، مقابل 4.2 مليار دولار.

مقلاع داود

صممت منظومة "ديفيدز سلينج"، أو ما يعرف بـ"مقلاع داود" الصاروخية متوسطة المدى، لإسقاط الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من مسافة تتراوح بين 100 و200 كيلومتر.

وجرى تطوير وتصنيع المنظومة بشكل مشترك بين مؤسسة رافائيل الدفاعية المتقدمة المحدودة، المملوكة لإسرائيل، وشركة ريثيون الأمريكية، وهي مصممة كذلك لاعتراض الطائرات، والطائرات المسيرة، وصواريخ كروز.

القبة الحديدية

تم بناء القبة الحديدية، وهي منظومة دفاع جوي قصيرة المدى، لاعتراض صواريخ مثل تلك التي تطلقها حركة حماس في غزة. وطورت شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة للدولة منظومة القبة الحديدية بدعم من الولايات المتحدة، وأصبحت جاهزة للعمل في عام 2011.

وكل وحدة محمولة على شاحنة تطلق صواريخ موجهة بالرادار لنسف تهديدات قصيرة المدى، مثل الصواريخ، وقذائف المورتر، والطائرات المسيرة في الجو.

تقول شركة رافائيل إنها سلمت مجموعتين من منظومة القبة الحديدية للجيش الأمريكي في عام 2020، وتسعى أوكرانيا للحصول على إمدادات أيضًا في حربها مع روسيا، ولم تقدم إسرائيل هذا النظام لكييف بعد، لكنها قدمت دعمًا إنسانيًا ودفاعات مدنية لأوكرانيا.

وبحسب رويترز، نشرت إسرائيل نسخة بحرية من القبة الحديدية، لحماية السفن والأصول البحرية في عام 2017.

وتعمل المنظومة بسرعة على تحديد إذا كان الصاروخ المُطلق في طريقه لإصابة منطقة مأهولة بالسكان، وإذا كان الأمر غير ذلك، تتجاهل الصاروخ وتسمح له بالسقوط من دون ضرر.

ووُصفت القبة الحديدية في بداية الأمر بأنها توفر تغطية تكفي لمدينة ضد صواريخ يتراوح مداها بين 4 و70 كيلومترًا، لكن خبراء قالوا إنه جرى توسيع ذلك المدى.

نظام يعتمد على الليزر

تتراوح كلفة منظومتي الاعتراض الإسرائيليتين لإسقاط التهديدات القادمة ما بين عشرات الآلاف وملايين الدولارات، وتطور إسرائيل نظامًا يعمل بالليزر لدرء مخاطر صواريخ العدو وطائراته المسيرة، بكلفة تقديرية تبلغ دولارين فقط لكل عملية اعتراض.