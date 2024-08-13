"صفقة تسليح كبرى".. تحذير أمريكي لإيران من منح روسيا مئات الصواريخ الموجهة

حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، من الإقدام على تزويد روسيا بمئات الصواريخ الباليستية، والأسلحة الموجهة بالأقمار الاصطناعية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن عزم إيران تسليم مئات الصواريخ الباليستية لروسيا".

وشدد باتيل، في تصريح للصحفيين، الاثنين، على أن "مثل هذه الخطوة ستمثل تصعيداً كبيراً"، وفق "رويترز".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصدرين في أجهزة مخابرات أوروبية قولهما، الجمعة، إن "عشرات العسكريين الروس يتدربون في إيران على استخدام نظام الصواريخ الباليستية قريبة المدى (فتح-360)".

وأضافا أنهما يتوقعان "تسليماً وشيكاً لمئات الأسلحة الموجهة عبر الأقمار الصناعية إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا".

وأضاف باتيل: "نحن على استعداد للرد بشكل سريع وقوي، إذا مضت إيران قدماً بنقل الصواريخ الباليستية، وهي خطوة من وجهة نظرنا ستمثّل تصعيداً كبيراً في دعم إيران لحرب روسيا العدوانية على أوكرانيا".

ويطلق نظام "فتح 360" الإيراني الدفاعي صواريخ مداها الأقصى 120 كيلومتراً، وتحمل رؤوساً حربية تزن 150 كيلوغراماً، وفق "فرانس برس".