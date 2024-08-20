أعرب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، عن إعجابه بالملياردير إيلون ماسك، وقال إنه سيعرض على المدير التنفيذي لشركة تسلا حقيبة وزارية أو منصبًا استشاريًا في حال فوزه بالانتخابات، إذا كان الأخير مهتمًا بذلك ومستعدًا لممارسة مثل هذه الأنشطة.

وأبدى ترامب إعجابه بماسك قائلًا إنه "رجل ذكي للغاية، رجل رائع"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وألمح ماسك، اليوم الثلاثاء، على حسابه الشخصي في منصة إكس التي يملكها، وبعد ساعات من تصريحات ترامب، إلى موافقته على هذا العرض المغري.

وكتب معلقًا على صورة أنشئت بالذكاء الاصطناعي، تظهره واقفًا على منبر كتب عليه اسم "وزارة الكفاءة"، "مستعد للخدمة"، في إشارة إلى قبول منصب رسمي يخول له خدمة بلاده.

وأعلن ماسك الشهر الماضي رسميًا تأييده لترامب في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء إعلانه بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب في بنسلفانيا.

كما كشف الرجل المثير للجدل خلال المقابلة التي أجراها لمدة ساعتين على X الأسبوع الماضي، أنه مستعد للعمل ضمن لجنة حكومية لدراسة الدين الوطني، وكيف يمكن للكونغرس إعادة تقييم الإنفاق وغيرها من المواضيع.

كذلك اقترح ماسك على ترامب أن تكون "هناك لجنة كفاءة حكومية تنظر في تلك القضايا الهامة من أجل التأكد من إنفاق أموال دافعي الضرائب بطريقة جيدة".

وقال "يسعدني أن أساعد في مثل هذه اللجنة".

وانتقد ماسك بشكل متكرر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، فضلًا عن سياسة الحزب الديمقراطي في هذا المجال.

وعمد ماسك مرارًا وتكرارًا إلى مشاركة فيديوهات وأخبار "مشكوك" في مصداقيتها، بحسب ما أكد العديد من المحللين والسياسيين أيضًا؛ ما دفع بعض المراقبين إلى رسم تساؤلات حول "السلاح" الذي يملكه بين يديه، في إشارة إلى موقع "إكس"، ومدى تأثير ذلك على الرأي العام والناخبين الأمريكيين.