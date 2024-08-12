نشرت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بيانًا مشتركًا دعا من خلاله زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران وحلفاءها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل.

ونبّهت الأطراف الثلاثة، في بيان نقلته رويترز، إلى أن الهجمات من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر.

وأضافت الدول أن القتال يجب أن يتوقف الآن وكذلك "يتعين الإفراج عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس".

وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى "إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل".

ويتزامن ذلك مع تهديد إيران بشن هجوم واسع على إسرائيل انتقامًا لمقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مصدرين، أمس الأحد، أن المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة، وربما تقوم بذلك خلال أيام.