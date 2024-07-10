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مفاجأة.. أقوى حليف لبايدن يطالبه بإعادة النظر في ترشحه

مفاجأة.. أقوى حليف لبايدن يطالبه بإعادة النظر في ترشحه
الرئيس الأمريكي جو بايدنالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 3:13 م

اقترحت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، على حليفها الرئيس جو بايدن، أن يعيد دراسة ترشحه للانتخابات الرئاسية.


وبذلت النائبة نانسي بيلوسي من كاليفورنيا، وحليف بايدن منذ فترة طويلة، أقوى ضغط عام حتى الآن لحمل الرئيس على إعادة النظر في مساعيه إلى إعادة انتخابه، مشيرة، يوم الأربعاء، إلى أن "الوقت ينفد" أمامه لاتخاذ القرار، بحسب ما أوردته "نيويورك تايمز".


وفي حديثها لبرنامج "مورنينغ جو" على قناة (إم. إس. إن. بي. سي)، قالت بيلوسي، البالغة من العمر 84 عامًا، إنها ستدعم السيد بايدن "مهما قرّر".


 ولكن بيلوسي قالت مستدركة،  إنها تريد استئناف المحادثات حول مستقبل بايدن السياسي بعد قمة حلف شمال الأطلسي التي يستضيفها، هذا الأسبوع، في واشنطن، والتي ستشمل، يوم الخميس، أول مؤتمر صحفي للرئيس منذ أدائه الكارثي في ​​المناظرة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ورغم كل ما لحق به من إخفاقات، ورغم كل المطالبات، يصر بايدن على الاستمرار في السباق الانتخابي، ووصل ذلك الإصرار حدَّ إعلانه أن "الله وحده هو القادر على إقناعه بتلك الفكرة".

مأزق جعل نواب الحزب يبحثون الخيارات في اجتماع مغلق، ذكرت وكالات أنباء أمريكية أنه شهد إجراءات غير معتادة، كمنع الهواتف الجوالة، لضمان عدم تسريب حيثياته.

ولم يعد أمام الديمقراطيين كثير من الوقت، إذ إن عليهم أن يحسموا أمر ترشح بايدن قبل المؤتمر العام للحزب المقرر في الـ19 من الشهر المقبل.

الرئيس الأمريكي جو بايدنأمريكا

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