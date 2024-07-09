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بايدن يعقد أول محادثات مباشرة مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد‎

بايدن يعقد أول محادثات مباشرة مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد‎
جو بايدنالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
09 يوليو 2024، 12:53 ص

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد أول محادثات مباشرة له مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر في البيت الأبيض، يوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، إن بايدن يعتزم "التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة"، في اجتماعه مع ستارمر، وفق "رويترز".

وقالت إن الزعيمين ستتاح لهما الفرصة لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا عبر مجموعة من القضايا من بينها الأزمة الأوكرانية وحرب إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني.

وسيناقش الجانبان ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فضلاً عن مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران للشحن‭ ‬التجاري البحري.

وسيناقش الزعيمان أيضاً تعزيز التعاون في مجالات مثل حماية التقنيات المتقدمة وتطوير حلول المناخ والطاقة النظيفة.

جو بايدنأمريكابريطانيا

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