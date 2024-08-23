علّق المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب على خطاب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، متهمًا إياها بقيادة الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة نووية.

وفي عدد من المنشورات على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه "لا مستقبل للولايات المتحدة تحت قيادة هاريس"، وإنّ المرشحة الديمقراطية "ستقود أمريكا نحو حرب عالمية ثالثة نووية" وفق تعبيره.

وأكد ترامب أنه "لا علاقة له" بمشروع 2025، الذي قالت هاريس إنه سيكون خطيرًا على الولايات المتحدة، وربطته به.

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و"مشروع 2025" هو مجموعة من المقترحات السياسية المحافظة، وقد أصبح، على امتداد الأشهر الماضية، محور انتقادات معارضي المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الذين يحذّرون من "مخاطر" عودته إلى البيت الأبيض.

وكانت هاريس هاجمت منافسها الجمهوري دونالد ترمب، قائلة إن عودته إلى البيت الأبيض ستكون خطيرة للغاية.

وقالت هاريس في اختتام مؤتمر الحزب الديمقراطي إن ترامب "سيستخدم كل سلطات الرئيس لمصلحته فقط" متهمة إياه بالرغبة في إعادة البلاد "إلى الوراء" من خلال أجندة محافظة جدًا، وفق تعبيرها.