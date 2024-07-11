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وسط ترقب واسع.. بايدن يعقد أول مؤتمر بعد مناظرته "الكارثية" ضد ترامب

وسط ترقب واسع.. بايدن يعقد أول مؤتمر بعد مناظرته "الكارثية" ضد ترامب
جو بايدنالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 10:00 م

يترقب الأمريكيون من مختلف الأطياف السياسية، ما سيكون عليه حال الرئيس جو بايدن وما سيخرج به، في أول مؤتمر يعقده منذ مناظرته الكارثية أمام ترامب.

وتسود حالة من الترقب بين السياسيين الأمريكيين، خاصة بين الديمقراطيين، حيث من المحتمل أن يكون مؤتمر بايدن محدداً لمصير ترشحه للرئاسة.

وسيعقد المؤتمر عند الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (21:30 بتوقيت غرينتش) بمركز المؤتمرات في واشنطن، خلال قمة حلف شمال الأطلسي.

ويكتسي مؤتمر بايدن بأهمية بالغة؛ نظراً لأن أي خطأ أو زلة قد تصدر عن الرئيس الحالي قد تغلق باب البيت الأبيض في وجهه، نوفمبر المقبل.

ويواجه بايدن، البالغ من العمر 81 عاماً، مؤخراً، موجة واسعة من المطالبات بالتنحي وسحب ترشيحه من السباق الرئاسي، لصالح وجه ديمقراطي آخر.

وعبر العديد من المشرعين عن عدم ارتياحهم لاستمرار ترشيح بايدن بينما أبدى آخرون تأييدهم لخطط الرئيس الحالي.

 

أمريكاجو بايدندونالد ترمب

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