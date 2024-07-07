"البرلمان المعلّق".. السيناريو الذي يخشاه الفرنسيون

بدأ الفرنسيون، اليوم، الإدلاء بأصواتهم، في الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات التشريعية التي ستعيد رسم المشهد السياسي في البلاد.



ووسط إقبال كبير، يدلل على اهتمام الشارع الفرنسي بنتيجة هذه الانتخابات، يتخوف طيف واسع من أن تفرز النتائج سيناريو غير محبب وهو "البرلمان المعلّق".



وهذا السيناريو يحدث، عندما لا يحصل التحالف صاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان على الأغلبية المطلقة، ما يؤدي إلى شلل الحكومة.



كما يجبر هذا السيناريو، رئيس البلاد على الاستعانة بشخصية غير حزبية لتولّي منصب رئيس الوزراء، والذي بطبيعة الحال سيواجه معارضة شديدة من البرلمان.



ويتفق متابعون للشأن السياسي الفرنسي على أنّ الخيارات المطروحة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون ستكون محدودة ومريرة، طالما أنه لن يكسب أغلبية برلمانية، مع توقعات بسيطرة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على أكبر عدد من المقاعد دون الحصول على الأغلبية المطلقة.



وأكد رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا- مرارًا- أنه لن يتقدم لمنصب رئيس الحكومة إلا بحصول حزبه على الأغلبية المطلقة، أي 289 مقعدًا، وهو ما تستبعده جميع استطلاعات الرأي، التي أكدت في المقابل حفاظ الحزب اليميني المتطرف على المركز الأول من حيث عدد المقاعد التي سيحصل عليها في البرلمان الجديد.



ويثير عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة مخاوف من حالة انسداد سياسي في البلاد، وتشكل مشهد سياسي غير قابل للحكم، ما قد يدفع إلى عقد تحالفات على مضض لتمرير بعض القوانين.