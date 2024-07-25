حذرت روسيا أرمينيا من سلوك مسار أوكرانيا عبر التحالف مع الغرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه بينما يحق لأرمينيا اختيار اتجاهها السياسي، تأمل موسكو في تجنب تكرار التحول الجيوسياسي الذي شهدته أوكرانيا.

إلا أن بيسكوف أكد في الوقت ذاته أن بلاده ما زالت تعتبر أرمينيا حليفة، وتريد الاستمرار في التعاون معها.

وشهدت العلاقات بين يريفان وموسكو فتوراً مؤخراً، مع تزايد توجه حكومة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان نحو الغرب.

وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم، عام 2014، رداً على الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، وقبل أكثر من عامين، شنت روسيا حربها الشاملة على أوكرانيا.