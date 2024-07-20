أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل "بلا كلل" لضمان الإفراج عن الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش الذي حكم عليه في روسيا بالسجن 16 عاما.

وقال بايدن في بيان إن غيرشكوفيتش "استهدفته السلطات الروسية لأنه صحفي وأمريكي، ونعمل بلا كلل للإفراج عن إيفان وسنواصل القيام بذلك".

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وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل باستمرار لإعادة المحتجزين الأمريكيين في روسيا.

وكانت محكمة روسية، حكمت في وقت سابق من يوم الجمعة، بالسجن 16 عاما على غيرشكوفيتش في ختام محاكمة مغلقة وسريعة بعد إدانته بتهمة التجسس التي نفاها.

واحتُجز إيفان غيرشكوفيتش، وهو مراسل معروف، في نهاية آذار/ مارس 2023، أثناء عمله في إيكاترينبورغ في الأورال بتهمة "التجسس"، وهو اتهام لم تقدم موسكو إثباتات عليه، ورفضه الصحافي وعائلته والبيت الأبيض.