عرضت السلطات الروسية تقديم راتب يتراوح بين 1600 إلى 4000 آلاف دولار أمريكي للعمال الراغبين بحفر تحصينات في المنطقة الحدودية لمنطقة كورسك، التي تتعرض لهجوم أوكراني واسع النطاق، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وبيّن خبراء لـ موقع "بزنس إنسايدر" أن روسيا تحاول عرقلة الهجوم الأوكراني من خلال نشر قوات إضافية وبناء تحصينات وحفر خنادق.

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وأعلنت كييف، الخميس، أن قواتها حققت تقدما جديدا في منطقة كورسك الروسية في اليوم التاسع من هجومها غير المسبوق داخل الأراضي الروسية.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية أن روسيا تقوم بحفر تحصينات، بما في ذلك خنادق ودفاعات مضادة للمدرعات، على بعد حوالي 16 كيلومترا من المواقع الأوكرانية في كورسك، بحسب معهد دراسة الحرب.

وأشار المعهد، وهو مركز أبحاث أمريكي، أن "القوات الروسية تبدو قلقة للغاية بشأن الطرق السريعة الرئيسة، ومن المرجح أن تحاول حماية خطوط الاتصالات الأرضية المهمة بشكل استباقي لمنع التوغلات الأوكرانية".