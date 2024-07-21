أثار قرار انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من السباق الانتخابي، ردود فعل عالمية واسعة النطاق.

وقال الكرملين، الأحد، إنه يراقب التطورات بعد انسحاب بايدن من السباق الانتخابي، مضيفا أن "الكثير يمكن أن يتغير" في هذه الأثناء.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لموقع "لايف.رو" الإخباري، "لا تزال هناك 4 أشهر على الانتخابات، وهي فترة طويلة والكثير يمكن أن يتغير خلالها، علينا أن نولي الاهتمام ومتابعة ما سيحدث ومواصلة أعمالنا".

من جهته، عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن احترامه لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الانسحاب من سباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وفق "رويترز".

وقال ستارمر في بيان صدر عنه إن "بايدن اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه المصلحة العليا للشعب الأمريكي"ن مضيفا "أحترم قرار الرئيس بايدن وأتطلع إلى العمل معا خلال الفترة المتبقية من رئاسته".

وأردف "أعلم أنه، مثلما فعل طوال حياته المهنية الرائعة، فإن الرئيس بايدن سيكون قد اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه في مصلحة الشعب الأمريكي".

أما المستشار الألماني أولاف شولتس، قال الأحد إن "قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم الترشح لفترة ثانية يستحق التقدير"، مشيدا "بإنجازاته ومنها تعزيز حلف شمال الأطلسي".

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وأضاف شولتس على "إكس"، "لقد حقق جو بايدن الكثير لبلاده ولأوروبا وللعالم، بفضله أصبح التعاون عبر الأطلسي وثيقا وحلف شمال الأطلسي قويا والولايات المتحدة شريكا جيدا وموثوقا بالنسبة لنا. قراره عدم الترشح مرة أخرى يستحق التقدير".

كما شكر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بايدن على دعمه "للشعب الإسرائيلي"، بعد إعلان الأخير انسحابه من السباق للرئاسة الأمريكية، وفق "فرانس برس".

وجاء في منشور لهرتسوغ على شبكات التواصل الاجتماعي، "أود أن أتقدم بخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على صداقته ودعمه الثابت للشعب الإسرائيلي على مدى عقود من مسيرته المهنية الطويلة".