"قناص".. تفاصيل جديدة عن هوية مطلق النار على "تجمع ترامب"

نقل موقع "CNN" الأمريكي على لسان ثلاثة مصادر في سلطات إنفاذ القانون قولهم، إن مُطلق النار كان يقف خارج المكان الذي شهد تجمعًا حاشدًا للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

وقال اثنان من تلك المصادر إن مطلق النار كان على أحد الأسطح خارج المكان.

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وأشار العديد من مصادر إنفاذ القانون إلى هذا الشخص على أنه قناص، على الرغم من عدم وضوح التفاصيل الإضافية حول ذلك.

من جانبه، قال ريتشارد غولدينغر، المدعي العام لمقاطعة بتلر، إن رئيس مهمة التحقيق في الحادث أخبره أن مطلق النار كان في مبنى مجاور، وليس لديه تفاصيل إضافية عن الشخص.

وأضاف غولدينغر: "كان الأمر يتطلب بندقية. لقد كانت عدة مئات من الياردات"، من حيث المسافة ما بين نقطة إطلاق النار ومنصة التجمع، حيث مكان وقوف ترامب.

كما أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي، "أنه سيواصل العمل بشكل مشترك مع جهاز الخدمة السرية الأمريكي مع تقدم التحقيق".