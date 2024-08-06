دعا خبير السياسة الخارجية في "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" الألماني، رودريش كيسويتر، الحكومة الألمانية إلى الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم إيران وحلفائها.

وكانت إيران قد قالت إنها تخطط لمهاجمة إسرائيل ردًّا على اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية، وهو ما لم تعلن إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها عنه.

وقال كيسويتر لصحيفة "شبيغل" الألمانية إنه "في ضوء الهجوم الإيراني الذي يلوح في الأفق، يجب على الحكومة الألمانية أن تستيقظ أخيرًا وتقدم لإسرائيل دعمًا عسكريًّا للدفاع عن نفسها".

وأضاف الضابط السابق في الجيش الألماني: "من الممكن تصور إمكانية تزويد طائرات مقاتلة من الدول الصديقة بالوقود، ولكن أيضًا يمكن للجيش الألماني استخدام مقاتلاته من طراز (يوروفايتر) على سبيل المثال للدفاع ضد المسيّرات الإيرانية".

وبالنظر إلى مشاركة ألمانيا في مناورات مشتركة مع إسرائيل في الماضي، ووجودها العسكري في الشرق الأوسط، وصفت صحيفة "شبيغل" مشاركة ألمانيا في التحالف بأنها "يمكن تصورها بالتأكيد".

وفي السياق ذاته، أكد كيسويتر أن دور ألمانيا سيقتصر على الدفاع عن المدنيين الإسرائيليين، ولن يمتد إلى الهجوم على إيران أو "حلفائها الإرهابيين".

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وتابع الخبير: "إذا كان أمن إسرائيل هو حقًّا مسألة دولة ألمانية، فيجب على الحكومة الاتحادية، ولا سيما المستشارية الاتحادية، أن تنتهج أخيرًا السياسة الواقعية بدلًا من الاستمرار في تغذية الآمال الرومانسية".

وختم قائلًا: "لهذا السبب يجب على الحكومة الاتحادية ألا تنتظر حتى تطلب منها إسرائيل المساعدة، بل أن تعرضها من تلقاء نفسها وتروج لها في البوندستاغ (البرلمان) الآن".