كشف موقع "سيتنا" المقرب من التيار الإصلاحي في إيران، الاثنين، عن تشكيل مجلس لوضع سياسات حكومة الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.

ويترأس المجلس زعيم حركة "الأمل" الإصلاحي محمد رضا عارف، ويضم وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، إضافة إلى 4 أعضاء آخرين.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها، إن "وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف سيكون مسؤولاً عن فريق العمل السياسي في المجلس".

في سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إصلاحية، عن أن "بزشكيان أوكل إلى الدبلوماسي البارز عباس عراقجي مهمة مسؤول اتصال للرئيس المنتخب في مجال السياسة الخارجية".

وبحسب موقع "إيران نوانس"، فإن "عراقجي سينسق المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية مع الحكومة الحالية خلال الفترة الانتقالية عبر مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية رضا نجفي".

ويتوقع مراقبون أن تشمل حكومة الإصلاحي مسعود بزشكيان على عدد كبير من الوزراء السابقين في حكومة روحاني وآخرين من حكومة الرئيس الأسبق زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي.

والتقى روحاني وخاتمي، في وقت سابق من يوم الاثنين، الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، وقد أثر دعم روحاني وخاتمي لبزشكيان على منافسه المتشدد سعيد جليلي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت الجمعة الماضي.