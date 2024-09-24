رئيس أيرلندا يتهم إسرائيل باعتراض رسالته "العادية" إلى بزشكيان

في تصعيد للتوتر بين دبلن وتل أبيب، وجه الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز اتهامات لإسرائيل باعتراض رسالة تهنئة أرسلها إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عقب فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال هيغينز إنه لا يعرف كيف جرى ذلك، فيما نفت السفارة الإسرائيلية في دبلن الاتهامات قائلة إنه "لا أساس لها من الصحة".

وقالت السفارة الإسرائيلية في دبلن عبر منصة إكس، إن "إسرائيل تعرضت منذ 7 أكتوبر لمستوى عال من التصريحات والاتهامات الخبيثة التي تجلت غالبا في شكل تحريض على الكراهية".

وكان هيغينز وجه هذه الاتهامات أثناء حضوره قمة الأمم المتحدة للمستقبل في نيويورك.

وتضمنت الرسالة التي بعث بها هيغينز إلى بزشكيان في 11 يوليو تموز الماضي، قوله إن "إيران ستلعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط والتعاون وحل النزاعات سلميا".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الرسالة أثارت ردود فعل عنيفة بسبب "طبيعتها الودية، وإغفالها الدور الرئيس لطهران في النشاط الخبيث والعنف ضد شعبها وفي جميع أنحاء المنطقة".

ومن جهته قال الرئيس الأيرلندي لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الرسالة "عادية" تؤكد الحاجة إلى السلام والدبلوماسية.

وكان التوتر تصاعد بين تل أبيب ودبلن؛ إذ كانت الخارجية الإسرائيلية استدعت في مايو أيار الماضي السفيرة الأيرلندية دانا إيرليتش احتجاجا على اعتراف أيرلندا بالدولة الفلسطينية.