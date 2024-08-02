أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب قبوله مناظرة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي.

ووصف ترامب خلال أول فعالية انتخابية له بولاية بنسلفانيا منذ محاولة اغتياله، هاريس بأنها يسارية متطرفة تريد تحويل الولايات المتحدة إلى معقل للشيوعية.

وقال ترامب: "في الواقع، كامالا هاريس أسوأ من جو بايدن؛ لأنها يسارية متطرفة حقيقية، أما هو فهو يساري متطرف مزيف".

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وشرع مندوبو الحزب الديمقراطي، باختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية، المقررة في الـ5 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل، عن طريق التصويت الإلكتروني، في عملية تستمر حتى الاثنين المُقبل.

وهاريس، هي المرشحة الوحيدة المؤهلة للحصول على أصوات المندوبين بعد فشل أي مرشح آخر في نيل التوقيعات الكافية من مندوبي الحزب للتأهل لهذه الجولة من التصويت.

وكانت هاريس قد وجهت في خطاب انتخابي بولاية تكساس، النقد إلى ترامب، حيثُ قالت إن خطابه "قائم على إحداث الانقسامات، وإن الشعب الأمريكي يستحق قائدًا أفضل".

وأظهر آخر نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن ترامب يحقق تقدمًا طفيفًا على هاريس، إذ حصل ترامب على تأييد 47.8% مقابل 46.4% لهاريس.