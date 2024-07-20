أفادت الشرطة اليونانية، مساء السبت، أن أحد أفراد حرس الحدود في البلاد أصيب؛ إثر إطلاق النار عليه من الجانب التركي من الحدود.

وقالت الشرطة في بيان، إن دورية "تعرضت لإطلاق نار من مجهولين من الجانب التركي" قرب بلدة سوفلي، مضيفة أن الحادث وقع خلال "عملية لمنع دخول مهاجرين بطريقة غير شرعية من تركيا".

أخبار ذات علاقة اليونان تعتقل 7 متهمين بشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية

وبحسب البيان، تم نقل عنصر حرس الحدود إلى المستشفى، لكن لم ترد تفاصيل عن حالته.

وتعد الحدود اليونانية التركية نقطة عبور للمهاجرين إلى اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، خاصة في فصل الصيف عندما تنخفض مياه نهر إيفروس.