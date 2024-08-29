في اتصال هاتفي.. نتنياهو يعلن دعمه للرئيس الأوكراني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه لـ"وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية"، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت القناة 14 العبرية، التي نقلت الخبر عن وكالة "أوكرنيفورم" الإخبارية الأوكرانية، إنها طلبت تعليقاً من مكتب نتنياهو، دون أن تتلقى رداً.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو وزيلنسكي تبادلا الحديث خلال الاتصال حول الحرب في الشرق الأوسط ومستجدات الحرب الأوكرانية الروسية، إضافة إلى مناقشة العملية الأوكرانية في كورسك، داخل الأراضي الروسية، بحسب تقارير في أوكرانيا، دون أن تخوض في تفاصيل مواقف نتنياهو وزيلنسكي.