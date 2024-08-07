ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن مواقع منطقة الدفاع الجوي شرقي البلاد زُوّدت بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات الإیرانیة.

ونقلت الوكالة عن قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإیراني علي رضا صباحي فرد، أن "التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش أدت إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات، وتحسين قوة الوحدات القتالية الاستراتيجية لهذه القوات".

وأضاف أن التدابير المتخذة لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والطائرات بدون طيار "تتماشى مع التهديدات المتصورة والناشئة".