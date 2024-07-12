ترامب ساخرا من بايدن: "عمل عظيم جو"

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادا لاذعا حمل طابع السخرية من الرئيس جو بايدن، بعدما تحدث الأخير عن نائبته كامالا هاريس، وأطلق عليها اسم "ترامب".

وألمح ترامب إلى تكرار أخطاء وزلات منافسه في الانتخابات بايدن، موجها سخرية لاذعة ضده وقال: "عمل عظيم جو".

وأضاف في منشور عبر منصة Truth Social: "جو الملتوي بدأ مؤتمره الصحافي بالقول لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس لو لم أكن أعتقد أنها مؤهلة لتكون رئيسة".

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وتوقعت مصادر ديمقراطية بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" أن يصدر العشرات من المشرعين الديمقراطيين خلال الـ48 ساعة القادمة بيانات تطالب الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي.