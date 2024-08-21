قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن قواته تستخدم أنظمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، في تدمير جسور عائمة ومعدات هندسية في منطقة كورسك الروسية، وتستهدف الخدمات اللوجستية في توغلها الكبير عبر الحدود.

ويقول مسؤولون روس إن أوكرانيا ألحقت أضراراً، أو دمرت ثلاثة جسور فوق نهر سيم على الأقل، منذ شن كييف هجومًا كبيرًا على غربي روسيا، في 6 أغسطس/ آب الجاري، وتقدمت إلى ما بين 28 - 35 كيلومترًا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قوات العمليات الخاصة الأوكرانية قولها، في بيان على تطبيق تليغرام: "أين تختفي الجسور العائمة الروسية في منطقة كورسك؟.. رجالنا يدمرونها بدقة".

وأوضح البيان أن أنظمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع تم استخدامها.

وكان ذلك أول بيان رسمي من كييف يفيد بأن الأسلحة الغربية جزء من الهجوم غير المسبوق على كورسك.

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ولم تعلق واشنطن مباشرة على استخدام أسلحة أمريكية الصنع في منطقة كورسك، بينما قالت إن سياساتها لم تتغير، وإن أوكرانيا تدافع عن نفسها أمام الهجمات الروسية.

ورغم منع حلفاء غربيين أوكرانيا من شن هجمات بعيدة المدى باستخدام أسلحة غربية داخل روسيا، يسمحون لكييف باستخدامها في قصف مناطق حدودية منذ الهجوم الروسي الجديد على منطقة خاركيف هذا الربيع.

ويصف الكرملين استخدام الأسلحة أمريكية الصنع داخل أراضيه بأنه تصعيد.

وأظهر مقطع مصور نشرته القوات الخاصة، وقوع هجمات على عدة معابر عائمة، وبدا أن هجومًا واحدًا على الأقل نُفذ بذخائر عنقودية.