حظيت حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بثقة البرلمان الإيراني، الذي صوت في جلسة عقدها اليوم الأربعاء على مرشحي الحكومة الجديدة جميعهم.

وقالت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية، إن عدد البرلمانيين المشاركين في جلسة منح الثقة للحكومة وصل إلى 285 برلمانيًّا، في الوقت الذي يحتاج فيه أي وزير مقترح للحصول على ثقة 145 برلمانيًّا منهم.

وأضافت أن الوزراء جميعهم الذين قدمهم بزشكيان حصلوا على ثقة البرلمان، مشيرةً إلى أن أعلى نسبة حصل عليها مرشح وزارة الخارجية عباس عراقجي.

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وبشأن خلاف البرلمان تجاه المرشح لوزارة الثقافة عباس صالحي، قال بزشكيان "لم يكن يقبل الدخول في الحكومة، ونقلت ذلك للقائد الأعلى علي خامنئي، الذي هاتفه وأمره بالمشاركة في الحكومة".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "القائد الأعلى أكد مشاركة المرشحة لوزارة الطرق فرزانة صادق في هذه الحكومة"، عادًّا "طريق نجاتنا يكمن في الوحدة والتلاحم والوفاق والتضامن".

وتضم الحكومة الجديدة برئاسة الإصلاحي مسعود بزشكيان 19 وزيرًا، قسم كبير منهم ينتمون إلى الرئيس السابق حسن روحاني.

ولفتت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء، إلى أن البرلمان الإيراني وافق على تعيين محسن باك نجاد وزيرًا للنفط.