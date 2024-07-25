أعلن عباس صالحي، وزير الثقافة الأسبق في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس، سحب ترشحه من تسلم منصب وزارة الثقافة في تشكيلة حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، والتي من المقرر أن يقدمها إلى البرلمان في أغسطس/آب المقبل.

وقال صالحي وهو رئيس معهد المعلومات التي تصدر عنها صحيفة "إطلاعات" اليومية، إنه يرفض تسلم منصب وزير الثقافة في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان"، مشيرا إلى أنه "أبلغ لجنة الثقافة المعنية باختيار المرشح لوزارة الثقافة في الحكومة بعدم قبوله المسؤولية في الحكومة الجديدة".

ولم تشر التقارير المحلية التي تحدثت عن رفض الترشح إلى أسباب الرفض ودوافعه.

وتولى صالحي منصب وزير الثقافة في حكومة حسن روحاني الثانية، وهو حالياً يتولى منصب رئيس جامعة الأديان الإسلامية في إيران.

وفي 8 من مايو/آيار 2022 أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي مرسوماً يقضي بتعيين عباس صالحي بمنصب ممثل المرشد ورئيس تحرير صحيفة "إطلاعات" وهي صحيفة يومية.

وكان رئيس مجلس قيادة المرحلة الانتقالية للحكومة الإيرانية الجديدة محمد جواد ظريف، أعلن الأحد الماضي، أنه بنهاية يوم الثلاثاء 23 يوليو، سيُعْلَن عن القائمة النهائية للوزراء التي اقترحتها اللجان على الرئيس مسعود بزشكيان.

لكن لم يتم الإعلان بعد عن أي من الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية الأمر الذي أثار تساؤلات حول وجود خلاف داخل معسكر الإصلاحيين بين محمد خاتمي وحسن روحاني.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء، إن الطريق أمامه ليس سلسا وسهلاً، مضيفا بالقول: "الطريق أمام الحكومة الجديدة مليء بالعقبات".

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ومن المقرر أن يؤدي بزشكيان اليمين الدستورية، الثلاثاء المقبل أمام البرلمان.