لوموند: فسحة أمل في إيران رغم "هيمنة المتشددين"

رأت صحيفة لوموند الفرنسية أن انتخاب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسًا لإيران يعطي أملًا للمجتمع الإيراني والشركاء الدوليين، رغم إقرارها باستمرار هيمنة المتشددين ممثلين بالمرشد الأعلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بزشكيان يعد بإنهاء عزلة إيران من خلال إعادة الانخراط في مفاوضات الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية، إضافة إلى تحسين مستويات المعيشة وتخفيف القيود الاجتماعية، ولا سيما بالنسبة للنساء.

وفي يوم الجمعة الـ5 من يوليو/ تموز، جرى انتخاب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسًا لإيران، متغلبًا بفارق ضئيل على منافسه المحافظ سعيد جليلي، بما يقرب من 3 ملايين صوت.

وأكدت الصحيفة أن هذه الانتخابات، التي أجريت في أعقاب وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث طائرة هليكوبتر في مايو/أيار، تقدم الأمل للمجتمع الإيراني ولشركاء إيران الدوليين على حد سواء.

وتركزت حملة بزشكيان على وعود بتحسين مستويات معيشة الإيرانيين من خلال رفع العقوبات الأمريكية والقيود الاجتماعية التي تثقل كاهل النساء.

كذلك، سمحت الانتخابات التي أجريت على جولتين للإيرانيين بالتعبير عن استيائهم من النظام، بحسب "لوموند".

وفي الجولة الأولى، استجاب 60% من الناخبين المسجلين لدعوة المعارضة لمقاطعة الانتخابات.

ومع ذلك، عندما ظهر بزشكيان في المركز الأول بعد الجولة الأولى، صوَّت العديد من الممتنعين عن التصويت في الجولة الثانية.

"التغيير غير مؤكد"

وأشارت الصحيفة إلى أن قدرة بزشكيان على إحداث تغيير حقيقي لا تزال غير مؤكدة في ظل نظام يهيمن عليه المتشددون، حيث يتمتع المرشد الأعلى علي خامنئي بالسلطة المطلقة، ومع ذلك، تعهد بزشكيان بكسر عزلة البلاد، بهدف رفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني من خلال إعادة إشراك طهران في مفاوضات الاتفاق النووي.

وظلت هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في البداية في عام 2015 مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، راكدة منذ أن قرر الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منها في عام 2018.

وعين بزشكيان وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي تفاوض على الصفقة الأصلية، مستشارًا دبلوماسيًّا له.

ويشارك بزشكيان وفريقه في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يحدد التوجهات الإستراتيجية للبلاد.

وبحسب الخبراء، فإنه في حين يتمتع خامنئي بنفوذ كبير، فإنه سيفكر في التوصل إلى اتفاق جديد إذا قدمه الرئيس، بالنظر إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة، لكن هذا السيناريو يعتمد على بقاء إدارة ديمقراطية في السلطة في واشنطن.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يفي بزشكيان بالمجموعة الثانية من وعوده، فرغم أن القيود المفروضة على قواعد اللباس، مثل الحجاب الإلزامي، يتم تطبيقها قانونًا، فإن الرئيس يشرف على تنفيذها.

وذكرت أنه بعد عامين من حملات القمع القاسية ضد النساء غير المحجبات ومؤيديهن، تعهد بزشكيان بمعارضة التطبيق القسري لهذه الإجراءات، مشيرة إلى أنه سيتعين على المحاورين الغربيين تحميله المسؤولية عن هذا الالتزام إذا تم إحراز تقدم بشأن الاتفاق النووي.

وختمت الصحيفة بالقول إن انتخاب بزشكيان يرمز إلى تحول محتمل في سياسة إيران الداخلية والخارجية، مع الوعد بتخفيف العقوبات والقيود الاجتماعية، ما يوفر أملًا ملموسًا في المستقبل.